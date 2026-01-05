Dood van vrouw in Heerlen was geen misdrijf: man (35) is vrijgelaten

Crime
Vandaag, 16:53
Een 35-jarige man uit Landgraaf die zondag werd aangehouden na vondst van een overleden vrouw is weer vrij. De vrouw werd in een woning aan de Stinsstraat aangetroffen nadat de politie een melding van een reanimatie kreeg.
Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en is het onderzoek afgerond.
