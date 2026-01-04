Volg Hart van Nederland
Dode vrouw gevonden in woning Heerlen, man (35) opgepakt

Crime

Vandaag, 15:05 - Update: 58 minuten geleden

In een woning aan de Stintsstraat in Heerlen is zaterdagavond een dode vrouw gevonden. Dat maakt de Limburgse politie zondag bekend. Een 35-jarige man uit Landgraaf is aangehouden.

Veel is nog onduidelijk. De politie zegt rekening te houden met alle scenario's. De recherche verwacht pas maandag meer duidelijkheid te kunnen geven. Ook is nog niet bekend waarom de man uit Landgraaf is aangehouden. "We weten nog niets, maar sluiten niets uit", zegt een woordvoerster.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

