Brand en haatleuzen op Urk: regenboogvlag mogelijk aanleiding voor onrust

Op Urk is het maandagavond flink misgegaan bij de rotonde van De Akkers. Tientallen jongeren verzamelden zich, staken een berg afval in brand en gooiden zwaar vuurwerk midden op de weg. Ook belandden glas en brandbare vloeistoffen op het asfalt, waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden voor fietsers en automobilisten. De onrust zou vermoedelijk zijn ontstaan door commotie rondom een regenboogvlag die bij het politiebureau van Urk aan de vlaggenmast hing.

Op de rotonde werden onder meer zakken met plastic afval, die klaarstonden voor inzameling, in brand gestoken. Omstanders gooiden houten pallets en kliko’s in het vuur, wat voor enorme vuurballen zorgde. De ouders van de jongeren werden ingezet om de boel te sussen, legt een politiewoordvoerder van Midden-Nederland uit aan Hart van Nederland. Na 23.00 uur waren de meeste mensen weer vertrokken van de rotonde en kon het vuur langzaam doven.

Omroep Flevoland meldt dat er naast de ongeregeldheden op de rotonde ook verschillende leuzen tegen de lhbti-gemeenschap en de politie zijn aangetroffen. Op de stoep bij de begraafplaats aan de Holkenkamp stond ‘Fuck LGBTQ’ en ‘ACAB’ gespoten. Later werd ook een informatiebord van Waterschap Zuiderzeeland in het Urkerbos beklad met een hakenkruis en teksten als ‘Fuck Homo’s’.

Commotie om een regenboogvlag

De onrust in het dorp zou vermoedelijk zijn ontstaan door de ophef over een regenboogvlag bij het politiebureau van Urk. Afgelopen zaterdag werd daar de vlag gehesen vanwege Coming-Out Day.

Op beelden is te zien dat de regenboogvlag door een 43-jarige Urker naar beneden werd gehaald en vernield. Filmpjes hiervan werden op sociale media gedeeld. Een dag later werd de man aangehouden op verdenking van vernieling. Na verhoor werd hij weer op vrije voeten gesteld.

"We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de onrust van maandagavond door dat regenboogvlag-incident kwam", legt de woordvoerder van de politie Midden-Nederland verder uit. De burgemeester van Urk betreurt wat er is gebeurd. "Er is geen plaats voor dit gedrag. Urk is een hechte gemeenschap, en juist daarom moeten we pal staan voor respect en veiligheid. We houden de situatie in de gaten", verklaart de burgemeester in een statement.

De politie, die mondjesmaat aanwezig was ten tijde van het incident, laat weten dat er maandagavond geen aanhoudingen zijn verricht.