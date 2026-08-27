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Laagste aantal moorden in 30 jaar: 103 slachtoffers in 2025

Crime

Vandaag, 09:01

Vorig jaar zijn er 103 mensen in Nederland overleden door moord of doodslag. Dat zijn er 17 minder dan in 2024 en het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 werden 65 mannen en 38 vrouwen vermoord. De helft van de vrouwelijke slachtoffers werd vermoord door de (ex)partner. Dit is al jaren het geval. Bij mannen is het daderprofiel veel diverser. Ongeveer 30 procent werd gedood door een kennis en 23 procent kwam om bij een afrekening in het criminele circuit. Daarnaast is er bij mannen vaker geen connectie tussen slachtoffer en dader, of is de relatie onbekend.

240 slachtoffers

In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks gemiddeld 123 mensen vermoord. Dertig jaar geleden waren er nog 240 slachtoffers. Zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke slachtoffers daalt, maar bij de mannelijke slachtoffers is de afname sterker.

In de vier grootste gemeenten komt moord of doodslag over het algemeen het vaakst voor. De afgelopen vijf jaar was dit goed voor ongeveer een kwart van alle slachtoffers, met 65 in Rotterdam, 62 in Amsterdam, 36 in Den Haag en 12 in Utrecht.

Door ANP

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