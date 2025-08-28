Bijna helft vermoorde vrouwen vorig jaar omgebracht door (ex-)partner

In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen om het leven gebracht door moord of doodslag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er vijf minder dan in 2023. Het ging om 76 mannen en 44 vrouwen. Bij de vrouwen speelt geweld binnen relaties een grote rol: 52 procent werd vermoord door een (ex-)partner.

Volgens het CBS werd nog eens 20 procent van de vrouwen gedood door een familielid. De meeste vrouwelijke slachtoffers kwamen in hun eigen woning om het leven, vaak door een steekwapen of door wurging.

Ook kinderen slachtoffer

Bij vermoorde mannen had de politie in 86 procent van de gevallen een verdachte in beeld. In 32 procent ging het om een kennis, en in 11 procent om een afrekening in het criminele circuit. Ruim 70 procent van de mannen werd gedood met een steek- of vuurwapen.

Ook kinderen waren slachtoffer. Tussen 2020 en 2024 werden dertig kinderen jonger dan tien jaar vermoord: zestien jongens en veertien meisjes. In 26 gevallen bleek een ouder de dader.

Grote steden bovenaan

De helft van alle moorden in 2024 vond plaats in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. De meeste slachtoffers vielen in Amsterdam (18), gevolgd door Rotterdam (11) en Den Haag (8).

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag ligt wel lager dan begin deze eeuw. Tussen 2000 en 2004 waren er jaarlijks gemiddeld 163 mannen en 74 vrouwen slachtoffer, samen 237 per jaar. Bij mannen daalde het aantal tot 2016, bij vrouwen minder sterk. De afgelopen tien jaar bleef het aantal vrouwelijke slachtoffers stabiel rond de 43 per jaar. Nederland behoort internationaal tot de landen met weinig moorden: alleen in Ierland, Zwitserland, Italië en Slovenië zijn er nog minder.

ANP