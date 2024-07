Kogelregen werd Ayla Mintjes fataal: schutter krijgt 22 jaar cel voor moord

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 25-jarige Jeremia T. dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moord op Ayla Mintjes, ruim drie jaar geleden. Tegen T. was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie 28 jaar celstraf geëist.

Mintjes (27) en haar vriend werden op 16 mei 2021 tegen 20.00 uur met automatische wapens op straat onder vuur genomen toen zij een parkeergarage aan de Maassluisstraat in Amsterdam-West kwamen uitreden.

In de kogelregen - de politie vond op straat later 36 hulzen terug - werd Mintjes in haar rug getroffen. Ze overleed in een ziekenhuis. Haar vriend Anis B., die op een dodenlijst stond en het eigenlijke doelwit was, bleef ongedeerd.

Bekennende verklaringen

T. kreeg van de rechtbank in 2022 twintig jaar gevangenisstraf, na een eis van dertig jaar. In hoger beroep werd zijn zaak vorig jaar losgekoppeld van die tegen zijn twee medeverdachten, omdat hij op het laatste moment van advocaat wisselde.

Beide andere mannen werden afgelopen september in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. T., die tot dat moment had ontkend, verbrak daarna zijn stilzwijgen. Begin dit jaar legde hij twee bekennende verklaringen af, waarin hij toegaf een van de schutters te zijn geweest.

Niet gebruikelijk

Hoewel twee weken geleden in de rechtszaal vooral de aanklaagster hardop twijfelde aan de oprechtheid van zijn berouw - T. zei uit wroeging uit de school te hebben geklapt - woog het hof de bekentenis in het voordeel van de schutter mee bij de oplegging van de straf. "In zaken als deze is het niet gebruikelijk dat daders bekennen en enige verantwoordelijkheid voor hun handelen nemen", aldus het hof.

Dat hield er verder rekening mee dat T. volgens deskundigen licht verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij tot deze zaak een beperkt strafblad had.

Tienduizenden euro's schadevergoeding

Om het gevaar op herhaling te beteugelen legde het hof T. een vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregel op, waardoor hij na het uitzitten van zijn straf onder verscherpt toezicht komt.

Met zijn mededaders moet hij de nabestaanden van Mintjes enkele tienduizenden euro's schadevergoeding betalen.

ANP