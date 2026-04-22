Klusjesman nodig? Zo word je niet opgelicht

Snel een klusjesman, elektricien, loodgieter of dakdekker nodig? Wees dan voorzichtig met advertenties die je op internet tegenkomt. Criminelen spelen in op jouw urgentie en doen zich voor als betrouwbare vakmensen. Achteraf krijg je te maken met onrealistisch hoge bedragen, ook als de klus niet is gedaan of zelfs erger is geworden. Met deze vijf tips voorkom je dat je slachtoffer wordt van deze misleidende klussers.

Mensen die een melding doen, hebben vaak problemen met een kapotte leiding of een stroomstoring. Slachtoffers googelen met spoed naar een vakman en bellen blindelings het nummer dat bovenaan staat. Daarbij verschijnen regelmatig advertenties van criminele organisaties bovenaan.

Deze organisaties zijn 24 uur per dag bereikbaar en bieden directe hulp. Precies wat je op dat moment nodig hebt, lijkt het. Fraudehelpdesk.nl meldt dat achteraf vaak extreem hoge kosten worden gerekend. Om dit te voorkomen, zijn hier een paar handige tips.

Controleer het bedrijf goed

Zorg altijd dat je het bedrijf en de reviews controleert. Kijk bijvoorbeeld of het bedrijf is gecertificeerd of een KvK-nummer heeft dat klopt en ook daadwerkelijk bestaat. Dit kun je eenvoudig controleren via het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Door dit soort controles vooraf te doen, verklein je de kans dat je met een misleidende klusjesman te maken krijgt.

Leg prijs vast

Daarnaast is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken over de prijs te maken en dit schriftelijk vast te leggen. Mocht de rekening achteraf ineens hoger zijn door oplichting, dan kun je altijd terugvallen op de schriftelijke afspraken.

Vraag een factuur

Voor de afhandeling is het belangrijk om achteraf te betalen en een factuur aan te vragen. Zo heb je alles duidelijk op papier staan.

Voordat je meteen het eerste nummer belt dat bovenaan verschijnt, vraag eens rond in je omgeving. Misschien hebben vrienden, familie of buren een goede ervaring met een bedrijf en kunnen ze jou een betrouwbare vakman aanbevelen.