KLM doet aangifte na brand met powerbank van Camiel Eurlings

KLM heeft aangifte gedaan vanwege het incident waarbij in september een powerbank tijdens een vlucht in brand vloog. Door die brand kwam de veiligheid in het geding, stelt de luchtvaartmaatschappij. Hoewel KLM niets wil zeggen over de identiteit van de passagier, is bekend dat het gaat om de powerbank van voormalig KLM-topman en politicus Camiel Eurlings.

"Het is gebruikelijk dat KLM aangifte doet bij grove overtredingen van de veiligheidsregels door passagiers waarbij de veiligheid van een vlucht, passagiers en bemanning in het geding is", meldt KLM.

De brand zou zijn ontstaan tijdens het opladen van de powerbank. Het is tijdens vluchten van KLM vanwege het brandgevaar verboden om powerbanks op te laden of te gebruiken. De luchtvaartmaatschappij zegt na intern onderzoek naar de gang van zaken aangifte tegen de passagier te hebben gedaan.

Meer onderzoek naar brand

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog niet besloten of het tot vervolging overgaat, laat een OM-woordvoerder weten. Eerder werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek doet naar de brand.

Het incident gebeurde tijdens een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Het vliegtuig moest door de brand terugkeren naar Schiphol.