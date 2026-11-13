OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

KLM doet aangifte na brand met powerbank van Camiel Eurlings

Crime

Vandaag, 16:45

Link gekopieerd

KLM heeft aangifte gedaan vanwege het incident waarbij in september een powerbank tijdens een vlucht in brand vloog. Door die brand kwam de veiligheid in het geding, stelt de luchtvaartmaatschappij. Hoewel KLM niets wil zeggen over de identiteit van de passagier, is bekend dat het gaat om de powerbank van voormalig KLM-topman en politicus Camiel Eurlings.

"Het is gebruikelijk dat KLM aangifte doet bij grove overtredingen van de veiligheidsregels door passagiers waarbij de veiligheid van een vlucht, passagiers en bemanning in het geding is", meldt KLM.

De brand zou zijn ontstaan tijdens het opladen van de powerbank. Het is tijdens vluchten van KLM vanwege het brandgevaar verboden om powerbanks op te laden of te gebruiken. De luchtvaartmaatschappij zegt na intern onderzoek naar de gang van zaken aangifte tegen de passagier te hebben gedaan.

Meer onderzoek naar brand

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog niet besloten of het tot vervolging overgaat, laat een OM-woordvoerder weten. Eerder werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek doet naar de brand.

Het incident gebeurde tijdens een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Het vliegtuig moest door de brand terugkeren naar Schiphol.

Door ANP

Lees ook

Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Curaçao, toestel keert om
Brand
Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Curaçao, toestel keert om
Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Curaçao, toestel keert om
Brand
Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Curaçao, toestel keert om
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.