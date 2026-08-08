'Kabels elektrische auto's tijdens laden steeds vaker doorgeknipt'

Mensen die hun elektrische auto opladen krijgen steeds vaker te maken met doorgeknipte laadkabels. Dat schrijft De Telegraaf. Autobezitters, laadpaalaanbieders en verzekeraars hebben geen exacte cijfers, maar zien wel een trend.

Volgens de krant werden er in Rotterdam recent kabels van meerdere auto's doorgeknipt. Ook kwam er een melding uit Amersfoort waar tientallen kabels werden doorgeknipt en weggenomen.

Het lijkt te gaan om de koper die in de kabels zit, maar ook vandalisme is niet uit te sluiten. Het probleem is inmiddels in binnen- en buitenland bekend zo stelt Vereniging van Elektrische Rijders.

Een groot leasebedrijf zegt in de krant dat het voor de bezitters van de auto's heel vervelend is. Een nieuwe kabel kost al gauw 300 tot 400 euro. Voor de knippers van de kabel is het vooral heel gevaarlijk, omdat er wel stroom op de draad staat.

Koperdiefstal zorgt geregeld voor problemen. Op het spoor, bij woningen of bij bedrijven. In Schiedam zaten mensen zonder stroom door de diefstal van koper: