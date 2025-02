Tonnen schade door koperdiefstal en brand bij waterschap in Veldhoven

In een regelstation van Waterschap De Dommel in Veldhoven hebben koperdieven in de nacht van zondag op maandag voor tonnen schade aangericht, meldt het waterschap woensdag. De koperdieven namen elektriciteitskabels van koper mee en stichtten brand.

In de wijk Nieuwland in Schiedam ontstond in mei vorig jaar een flinke stroomstoring door een koperdiefstal, zo is te zien in bovenstaande video.

Het regelstation is van belang voor het rioolstelsel in de Eindhovense wijk Gestelse Ontginning. Het station pompt het water uit die wijk verder richting het rioolstelsel van Eindhoven. Volgens het waterschap is de brand vanzelf gedoofd. Het waterschap heeft bij het regelstation een tijdelijke pompinstallatie geplaatst.

Aangifte

Bestuurslid Bas Peeters van het waterschap zegt de actie en de schade te betreuren. Volgens hem staat de waarde van de hoeveelheid gestolen koper niet in verhouding tot de schade die aan het regelstation is aangericht. "Hopelijk worden de daders gepakt en bestraft", zegt hij een verklaring. Het waterschap heeft aangifte gedaan.

