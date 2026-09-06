'OM ziet jongeren steeds vaker handelen in goedkope vuurwapens'

Jongeren raken steeds vaker betrokken bij de handel in vuurwapens, zien politie en justitie. Vooral gas- en alarmpistolen spelen daarbij een opvallend grote rol. Volgens officier van justitie Zlatko Trokic bestaat ongeveer 40 procent van de vuurwapens waarmee politie en justitie te maken krijgen uit zulke wapens. "Op TikTok lijkt het soms alsof het heel normaal is om een wapen te hebben", zegt hij tegen De Telegraaf.

Gas- en alarmpistolen zijn in verschillende Europese landen legaal verkrijgbaar, maar in Nederland zonder de juiste vergunning verboden. Volgens Trokic maken criminelen misbruik van die verschillen in regelgeving. De wapens zijn voor enkele tientallen euro's te koop en kunnen na ombouw op de illegale markt veel meer waard zijn. Dat maakt de handel aantrekkelijk voor jongeren die snel geld willen verdienen.

In een recente zaak rond Arnhem ging een minderjarige met twee vrienden naar Duitsland om wapens te kopen. Een meerderjarige deed de aankoop. Eenmaal terug in Nederland hielden de jongeren zich bezig met het ombouwen en verkopen van de wapens. Ook in Hilversum maakten jongeren werkende wapens van onderdelen die uit verschillende landen waren besteld.

Politie speurt online mee

Ook buitenlandse webwinkels spelen een rol. Bij een landelijke actie in mei werden ongeveer 45 Nederlandse adressen doorzocht na onderzoek naar bestellingen van wapens uit Estland. Sommige kopers denken volgens Trokic dat ze online anoniem zijn, maar buitenlandse wapenverkopers moeten klantgegevens registreren. "Ik was zelf verrast dat deze mensen denken dat ze onzichtbaar zijn", zegt hij in de krant.

Het OM maakt zich daarnaast zorgen over minderjarigen die door anderen worden ingezet voor criminele klussen. "Voor de opdrachtgever is zo'n kind helemaal niets waard. Het gaat om het herkennen en misbruiken van kwetsbaarheid", zegt Trokic tegen De Telegraaf. Volgens hem kunnen jongeren die worden geronseld voor een aanslag met een cobra later ook worden ingezet voor een vuurwapendelict.