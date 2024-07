Jongen van 17 aangehouden voor van fiets trekken 72-jarige Krijn

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden die mogelijk betrokken is bij het zwaar verwonden van de 72-jarige Krijn. Hij was op zijn fiets onderweg op de Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht toen hij zonder enige aanleiding van zijn fiets werd getrokken.

Krijn raakte bewusteloos, liep een hersenschudding op, zijn arm ging uit de kom en diezelfde arm is tijdelijk verlamd. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis.

Krijn kan zich herinneren wat er gebeurd is, tot het moment dat hij ten val werd gebracht. "Ik had in Dordrecht voetbal gekeken. Op de brug haalde ik een fietser in. Daarbij hoorde ik getoeter achter me. Dertig meter verder werd ik opeens van de fiets getrokken", vertelde hij eerder aan Hart van Nederland.

Politie zoekt meer verdachten

De jongen die nu is aangehouden zat op de scooter, zegt een politiewoordvoerstertegen het ANP. Ze kon niet zeggen of het de bestuurder was of degene die achterop zat. De politie is nog op zoek naar de tweede scooterrijder. Ook wordt gezocht naar degene die het incident filmde. De politie gaat ervan uit dat diegene achter het tweetal reed om te filmen en het om een "vooropgezet spel" ging.

Hart van Nederland/ANP