Jamesley S. krijgt 9 jaar cel en tbs voor moord op Jet (17) in Winsum

De rechtbank in Groningen heeft maandag de 20-jarige Jamesley S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, voor het doodsteken van zijn 17-jarige ex-vriendin. Dat gebeurde op 21 februari vorig jaar in het Groningse dorp Winsum.

Het slachtoffer werd op de bewuste avond opgewacht door S. Toen zij langsfietste, op weg van haar werk naar huis, rende hij achter haar aan en stak haar boven in de rug met een groot keukenmes. Het meisje overleed ter plaatse. S. werd snel daarna in de buurt opgepakt.

'Wilde haar bang maken'

De relatie tussen S. en het slachtoffer was enige tijd daarvoor ten einde gekomen. S. zou dat niet hebben kunnen verkroppen, ook omdat er een andere jongen in het spel was. In de rechtbank verklaarde de jongeman dat het nooit de bedoeling is geweest dat het slachtoffer het leven zou laten. Hij wilde haar bang maken, haar laten schrikken.

Het Openbaar Ministerie had naast tbs een celstraf van twaalf jaar geëist. De rechtbank legt een lagere gevangenisstraf op wegens de jonge leeftijd van de verdachte, zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid en de verwachte lange duur van de tbs-maatregel.

Vooropgezet plan

De rechtbank oordeelt dat S. met een vooropgezet plan heeft gehandeld en acht dus moord bewezen. Zo heeft hij vooraf met meerdere mensen besproken dat hij het plan had om het slachtoffer iets aan te doen. "Hij is naar Winsum vertrokken met een vleesmes, een tas met extra kleding en een integraalhelm en handschoenen. Hij wist wanneer het slachtoffer klaar was met werken en hij heeft haar vervolgens, vlakbij haar huis, opgewacht."

"De onverwachte dood van het meisje dat midden in het leven stond en nog een hele toekomst voor zich had, heeft een grote schok en gevoelens van verdriet en verontwaardiging veroorzaakt in het dorp Winsum en omgeving", aldus de rechtbank.