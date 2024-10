Duitse politie valt neonazi-evenement binnen: Nederlanders en minderjarigen aanwezig

De Duitse politie heeft zaterdagavond een inval gedaan tijdens een vechtsportevenement dat werd georganiseerd door de neonazistische partij Der Dritte Weg in Rijnland-Palts. Onder de aanwezigen in het pand in Hachenburg, tussen Keulen en Frankfurt, waren ook Nederlanders en minderjarigen.

Meer dan tweehonderd agenten controleerden de zo’n 130 aanwezigen. De operatie duurde tot diep in de nacht en verliep zonder grote incidenten, hoewel een agent werd uitgescholden voor "klootzak", melden Duitse media.

Tijdens de inval zijn enkele rechts-extremistische voorwerpen in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of het bezit daarvan strafbaar is. Ondanks de vondsten is niemand aangehouden.

Extreemrechtse groep

Minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts, Michael Ebling, waarschuwt dat extreemrechtse groepen zoals Der Dritte Weg dit soort evenementen gebruiken om hun netwerken te versterken. Hij benadrukt dat er een streng beleid is tegen "vijanden van de democratische rechtsstaat".

Der Dritte Weg, opgericht in 2013, staat bij de Duitse veiligheidsdiensten bekend als "nationaalsocialistisch, antisemitisch en racistisch". De groep heeft naar schatting zo'n 800 aanhangers.

ANP