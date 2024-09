Als nazi verklede Urkers blijken jaren later nooit vervolgd door OM

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat het beruchte 'nazi-verkleedfeest', waarbij een vriendengroep gekleed in nazi-uniformen de straat opging, plaatsvond in Urk. Als gevolg hiervan liepen er vanaf 2021 meerdere aanklachten van verboden wapenbezit tegen de jongeren. Nu blijkt dat het OM deze al meer dan twee jaar geleden heeft laten vallen, meldt Omroep Flevoland.

In april 2022 werd door het OM besloten de Urker vrienden niet langer te vervolgen. Dat nieuws had al lang bekend moeten zijn, schrijft de regionale omroep. 'Maar door een administratieve fout' zijn media niet eerder geïnformeerd. Totdat de Flevolandse omroep er, drie jaar na dato, nog een laatste keer naar vroeg.

Gebrek aan bewijs

De zaak is uiteindelijk na onderzoek laten vallen vanwege gebrek aan bewijs. De jongens werden verdacht van verboden wapenbezit, maar het bleek te gaan om legale luchtdrukwapens. "Daarnaast is niet vast komen te staan dat specifiek deze wapens tijdens de verkleedpartij zijn meegenomen op de openbare weg. De zaken zijn dan ook geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs", zegt het OM.

Afgrijselijk tafereel

De jongens gingen zaterdag 11 september 2021 de straat op in hun kostuums. Ze zwaaiden met nepwapens en staken een rookbom af. Meerderen brachten herhaaldelijk een Hitlergroet. Nadat beelden van het afgrijselijke tafereel de wereld overgingen, richtte de afschuw zich met name op één foto waarop een jongen in een gevangenispak 'onder schot' werd gehouden.

Er was veel ophef over de ongepaste verkleedpartij, zo ga de destijds 80-jarige Lous aan dat ze de knullen wel een lesje wilde leren. Dat is uiteindelijk ook gebeurd:

2:02 Holocaust-overlevende Lous (80) wil Urker jongeren in nazi-uniform een lesje lere

Niet strafbaar

Ook op het gebied van de strafbaarheid van nazi-uitingen werd destijds onderzoek gedaan. Wat zich afspeelde zou alleen strafbaar zijn als er sprake is van achterliggend 'discriminator gedachtengoed', wat bij de Urker jeugd niet het geval bleek te zijn.

Het OM ziet, gezien de uitkomsten van het onderzoek, de positieve impact van een gesprek dat de groep later had met holocaustoverlevende Lous Steenhuis-Hoepelman en het feit dat er geen aangifte is gedaan, 'geen meerwaarde in een strafrechtelijke vervolging.'