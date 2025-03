Indrukwekkende opkomst bij uitvaart doodgeschoten Zaijendley (11)

Onder grote belangstelling is in Rotterdam de doodgeschoten 11-jarige Zaijendley Pinedo zaterdag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Omdat de jongen groot fan van motoren was, waren er ook tientallen gemotoriseerde tweewielers bij aanwezig. In de stoet liepen honderden belangstellenden mee.

In februari werd Zaijendley bij een noodlottig ongeval met een vuurwapen in een flatwoning in Rotterdam-Zuidwijk geraakt. Enkele weken later bezweek hij in het ziekenhuis aan die verwondingen. Dinsdag 18 maart was er al een stille tocht vanwege zijn overlijden, waarbij belangstellenden met witte ballonnen rondliepen om de jongen te eren.

Motoren

Bij de uitvaart vielen er ook meerdere witte details te spotten: zo was de lijkwagen spierwit en liepen enkele deelnemers van de rouwstoet met een witte roos in de hand. De route liep van een uitvaartcentrum aan de Langehorst naar de Zuiderbegraafplaats. Veel deelnemers, zichtbaar geëmotioneerd, hielden tijdens de wandeling een hand op de wagen waar de kist van de jongen in stond.

Ook waren er speciale T-shirts gedrukt en aangetrokken voor de jonge Rotterdammer. Een grote groep motorrijders had zich, na een door vrienden en familie geplaatste oproep, ook bij de stoet aangesloten en zorgde voor een gemotoriseerd eerbetoon door flinke rookwolken en herrie te produceren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zeven tieners tussen de 12 en 16 jaar oud zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke voorval. Twee daarvan, van 15 en 16 jaar oud, zitten nog vast en het onderzoek naar de zaak is nog altijd bezig.