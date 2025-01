Man breekt in bij fastfoodketen en geniet rustig van panini

Een beschonken man in Eindhoven heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bezoek gebracht aan een filiaal van Dunkin' Donuts. Op zichzelf niet een heel nieuwswaardige gebeurtenis, ware het niet dat de eettent op dat moment gesloten was.

De politie meldt het voorval op Facebook. De man wist de deur open te krijgen en het pand binnen te komen. In de ongeveer twee uur dat hij binnen was heeft hij voor zichzelf een panini gemaakt, en die op zijn gemak opgegeten. Hij vulde zijn nachtelijke maaltijd aan met drinken en slagroom uit een bus.

Bij het verlaten van de zaak nam hij flink wat merchandise mee. Toen de donutzaak de diefstal ontdekte hebben ze de politie ingeschakeld. Die kwam al vrij snel uit bij de verdachte. Hij is thuis opgepakt. De merchandise gaat terug naar het restaurant.