Dunkin' Donuts vraagt faillissement aan in Nederland

Wie graag nog een cookiemonster, red velvet cheesecake of Nutella-donut wil halen, moet daar niet te lang mee wachten. De Amerikaanse keten Dunkin' - voorheen Dunkin Donuts - heeft faillissement aangevraagd. Dat heeft medeaandeelhouder Roberto Fava bevestigd na een bericht van De Telegraaf.

Vorig jaar kwamen de Nederlandse en Belgische vestigingen in handen van een van de takken van hotelconcern Van der Valk, waarbij het horecabedrijf het recht om het Dunkin'-merk te gebruiken van het Amerikaanse Inspire Brands verwierf. Van der Valk International wilde de keten laten groeien en hoopte zo meer jongeren te trekken naar de hotels.

Begrip in Verenigde Staten

De vaak met chocola of felgekleurd glazuur bedekte donuts van Dunkin' zijn in de Verenigde Staten sinds de jaren vijftig een begrip. In Nederland was de keten relatief nieuw. In de jaren negentig bleef een poging de keten in Nederland te laten groeien steken op vijf vestigingen, die in 2000 allemaal sloten. In 2017 opende in Amsterdam weer een zaak van wat toen nog Dunkin' Donuts heette, waarna tientallen andere volgden.

Het is niet direct duidelijk wat de oorzaak van het faillissement is. De curator van Dunkin' zegt tegen de krant dat de ongeveer vijftig winkels voorlopig openblijven. Tot wanneer dat uiterlijk is, is dus niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP