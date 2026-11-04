Vijf mannen op heterdaad betrapt bij drugssmokkel IJmuiden

De politie en de FIOD hebben in de nacht van 24 op 25 oktober vijf mannen aangehouden op verdenking van drugssmokkel in IJmuiden. De verdachten stonden op het punt om cocaïne onder de waterlijn van een zeeschip vandaan te halen. Ze werden daarbij op heterdaad betrapt door agenten die surveilleerden in het havengebied, meldt de politie woensdagochtend.

De agenten kregen een bestelbus in het vizier die geparkeerd stond vlak bij een zeeschip dat een dag eerder uit Colombia was aangekomen. De opsporingsdiensten hielden er volgens de politie al rekening mee dat er verdovende middelen verstopt zaten onder de waterlijn van het schip. Toen de agenten het busje controleerden, vonden ze in de laadruimte een 36-jarige Colombiaan die bezig was een duikpak aan te trekken. In de bus lag ook een duikuitrusting.

'Aansturende en coördinerende rol'

Samen met de duiker werden ook de 26-jarige bestuurder uit Badhoevedorp en de 35-jarige bijrijder uit de gemeente Castricum aangehouden. Later die nacht werden nog twee Colombianen van 47 en 59 jaar aangehouden die een "aansturende en coördinerende rol" zouden hebben gespeeld bij de smokkel.