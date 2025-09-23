Terug

'Nederlandse tiener (17) uitgeleverd als vermeende huurmoordenaar Spanje'

Crime

Vandaag, 07:23

Een 17-jarige Nederlander, die wordt gezien als een vermeende huurmoordenaar, is door Spanje aan Nederland uitgeleverd. Hij zou betrokken zijn bij de moord op een 25-jarige landgenoot in Fuengirola, vlakbij Málaga, zo melden Spaanse media.

De minderjarige wordt ervan verdacht op 7 december 2024 in opdracht te hebben geschoten op het slachtoffer. Daarbij zou hij achttien kogels hebben afgevuurd. De moord gebeurde volgens Spaanse media bij de uitgang van een cannabisclub aan de Calle Asturias in Fuengirola.

'Ervaren huurmoordenaar'

De jongen werd door de politie van Málaga aangehouden aan de boulevard van de stad, waar hij volgens berichten bezig was met de verkenning van een tweede doelwit. Hij belandde eerst in een Spaanse cel, maar omdat Nederland een Europees aanhoudingsbevel tegen hem had uitstaan voor een eerder misdrijf, is hij uiteindelijk uitgeleverd. Spaanse media omschrijven hem als een 'ervaren huurmoordenaar'.

ANP

