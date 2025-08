'Opdrachten tot moord op 'gewone' Nederlanders geplaatst op dark web'

Via een website op het dark web zijn minstens zeven opdrachten geplaatst om Nederlanders te laten vermoorden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gelekte gegevens van de gehackte huurmoordsite. Het gaat niet om criminelen, maar om mensen met een gewoon leven, zoals een lerares, een ambtenaar en een verpleegkundige.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de moorden ook echt zijn uitgevoerd, werd in vier gevallen wel daadwerkelijk betaald. De opdrachtgevers betaalden bedragen tussen de 1000 en 10.000 euro om iemand uit de weg te ruimen.

In sommige gevallen gaven zij tot in detail aan hoe en wanneer de moord moest gebeuren. Een van hen schreef zelfs: "Ik wil dat je hem levend verbrandt." Een ander: "Ik wil niet dat het kind erbij is als ze wordt doodgeschoten."

Politieonderzoek

De politie neemt de zaak uiterst serieus en onderzoekt nu wie de opdrachtgevers en doelwitten zijn. De gegevens zijn afkomstig van de Britse ethische hacker Chris Monteiro, die al jaren toegang heeft tot de nepsite. Hij deelde de informatie met RTL Nieuws, die deze op haar beurt heeft overgedragen aan de Landelijke Opsporing en Interventies. De politie zegt tegen RTL dat het lastig is om verdachten te achterhalen vanwege de betaling in bitcoin, maar ze hopen de komende tijd verdachten aan te houden.