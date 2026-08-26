Vrouw in Hoogwoud gedood door partner, daarna pleegde hij suïcide

Een van de twee mensen die dinsdag dood werden gevonden in een woning in Hoogwoud, is door haar partner om het leven gebracht. De partner pleegde daarna suïcide, meldt de politie woensdag.

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Een voorbijganger zag dinsdagochtend een overleden persoon liggen bij het pand aan de Gouwe en waarschuwde de politie. Toen agenten bij de woning aankwamen, roken zij een gaslucht. Binnen troffen ze een tweede overleden persoon aan.

Onderzoek afgerond

De politie begon na de vondst van de twee lichamen een onderzoek. Daaruit is volgens de politie gebleken dat een van de twee door haar partner om het leven is gebracht en dat de partner daarna suïcide pleegde.

"Omdat beide betrokkenen zijn overleden, is het strafrechtelijke onderzoek van de politie afgerond", meldt de politie woensdagochtend.

De politie maakt niet bekend wie de twee overleden personen zijn. Dat gebeurt "uit respect voor de nabestaanden en vanwege de privacy van de overleden personen".