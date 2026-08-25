Twee doden gevonden in woning in Hoogwoud, gaslucht geroken

In het Noord-Hollandse Hoogwoud zijn dinsdagochtend twee mensen dood in een woning gevonden, meldt de politie. Over hun identiteit deelt de politie niets.

Een voorbijganger zag een overleden persoon liggen in het pand aan de Gouwe en schakelde vervolgens de politie in. Toen agenten daar aankwamen, hing er een gaslucht in de woning.

Binnen troffen agenten een tweede dode aan.

Alle scenario's open

De forensische opsporing doet in en rondom de woning onderzoek naar wat er is gebeurd. Op dit moment houdt de politie nog alle scenario's open.