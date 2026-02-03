Hoogbejaard slachtoffer (97) doet verhaal na brute overval in eigen huis

De 97-jarige man die maandagavond werd overvallen in zijn woning aan de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn, doet anoniem zijn verhaal bij Hart van Nederland. De hoogbejaarde bewoner vertelt hoe de daders zich voordeden als rechercheurs en hem in zijn eigen huis mishandelden.

Volgens de man begon het allemaal bij de voordeur. "Toen kwam iemand aan de deur. Die had gebeld en die zei dat die van de recherche was", vertelt hij. De 'rechercheur' vertelde dat er iets ernstigs was gebeurd. "Dat ze op zoek waren naar twee daders." Er zouden al mensen zijn aangehouden, maar de zoektocht was nog niet klaar.

Prop in mond

Niet veel later sloeg de sfeer om. De mannen bleken andere plannen te hebben. "Ze hebben me meegesleurd naar een kast. Die moest ik open doen. Ik zei: ik maak hem niet open. Ik maak alleen open als mijn zoon erbij is. Dat hebben we afgesproken." De overvallers namen daar geen genoegen mee. "Toen zeiden ze dat ze me wilden dwingen." Ook toen hield hij voet bij stuk. "Ik zei: ik begin er al niet aan."

Wat volgde, was geweld. "Toen begon ik te gillen: 'help!'. Toen kreeg ik een prop op mijn mond." Zelfs dat was niet genoeg. "Dat lukte niet. Toen kreeg ik er weer een doek overheen."

Verdachten gevlucht

De politie meldde eerder dat de verdachten na de overval zijn gevlucht in een voertuig. Of er iets is buitgemaakt, is nog altijd onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept mensen die maandagavond rond 21.00 uur iets opvallends zagen in de buurt van de Jan van Henegouwenstraat op om zich te melden.