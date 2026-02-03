Man (97) mishandeld bij woningoverval in Alphen aan den Rijn

Een 97-jarige bewoner van een huis aan de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn is maandagavond mishandeld bij een woningoverval. Rond 21.00 uur drongen meerdere verdachten de woning binnen, meldt de politie. De hoogbejaarde man werd daarbij slachtoffer van geweld.

Na de overval vluchtten de verdachten in een voertuig. Het is niet bekend of er spullen zijn buitgemaakt. De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Mensen die maandagavond rond 21.00 uur iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Jan van Henegouwenstraat, of informatie hebben over de verdachten of hun vluchtrichting, worden gevraagd zich te melden.