Dode man (43) gevonden in bos blijkt te zijn omgebracht, verdachte opgepakt

De overleden persoon die vrijdagochtend werd gevonden in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp, is door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 43-jarige man uit Amsterdam. Er is een 28-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden, dat meldt de politie zaterdag.

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De verdachte wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Amsterdammer. Welke rol hij precies zou hebben gespeeld, wordt nog onderzocht. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Daarom doet de politie op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen over de zaak.

Gevonden langs mountainbikepad

Voorbijgangers vonden het slachtoffer vrijdag rond 09.45 uur langs het mountainbikepad in het Haarlemmermeerse Bos, ter hoogte van de parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Eerder hield de politie nog rekening met meerdere scenario's. Onderzoek door de Forensische Opsporing heeft inmiddels uitgewezen dat de man door een misdrijf is overleden.

Vanwege de zaak heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet. Rechercheurs doen onder meer buurtonderzoek, bekijken camerabeelden en spreken getuigen. Ook worden mogelijke sporen onderzocht.

Vrachtwagenchauffeurs gezocht

De politie zoekt nog altijd mensen die iets hebben gezien of beelden hebben. Specifiek wordt gezocht naar vrachtwagenchauffeurs die op de parkeerplaats stonden. Ook automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes geparkeerd stonden en dashcambeelden hebben, worden gevraagd zich te melden.

Mensen met informatie kunnen de politie bellen via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.