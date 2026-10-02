Lichaam gevonden in Haarlemmermeerse Bos, politie zoekt beelden

In het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp is vrijdagochtend een overleden persoon gevonden. Voorbijgangers troffen het slachtoffer rond 09.45 uur aan langs het mountainbikepad, ter hoogte van de parkeerplaats aan de Paviljoenlaan.

De politie onderzoekt waardoor de persoon is overleden. Op dit moment wordt nog met meerdere scenario's rekening gehouden.

Dashcambeelden gezocht

De politie zoekt mensen die vrijdagochtend bij de parkeerplaats aan de Paviljoenlaan waren. Vooral beelden van dashcams zijn welkom. Het gaat specifiek om auto's die bij het voormalige restaurant Vork en Mes geparkeerd stonden.

Ook andere beelden of informatie kunnen helpen bij het onderzoek.