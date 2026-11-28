Twee Nederlanders zijn op de luchthaven van Boedapest aangehouden met ruim 72 kilo vermoedelijk wiet in hun bagage. De mannen waren vanuit Thailand via Qatar naar Hongarije gereisd en hadden vier grote koffers bij zich, vol met vacuümverpakte pakketten. Dat meldt de Hongaarse politie.

De Hongaarse politie kwam in actie na een anonieme tip over een mogelijk drugstransport. Daardoor wist de douane precies wie gecontroleerd moest worden. Tijdens de controle bleek dat de vier ingecheckte koffers gevuld waren met 125 pakketten plantaardig materiaal. Uit een sneltest bleek dat het vermoedelijk om marihuana ging.

Vier koffers vol drugs

In de twee koffers van de ene man zat bijna 36 kilo aan vermoedelijke wiet, verdeeld over 62 pakketten. In de koffers van de andere man werden 63 pakketten met in totaal ruim 36 kilo aangetroffen. Op beelden die de Hongaarse politie heeft gedeeld is te zien dat een van de koffers zo volgepakt zat dat de rits niet helemaal dicht kon.

De drugs zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. Beide Nederlanders worden verdacht van drugshandel in grote hoeveelheden en zijn na hun verhoor vastgezet. De politie onderzoekt intussen wie de Nederlanders zijn en of zij mogelijk deel uitmaken van een groter netwerk.