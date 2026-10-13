Man (33) verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk op A16

Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Volgens de politie zou de man maandag door gevaarlijk rijgedrag een botsing hebben veroorzaakt waarbij een 73-jarige vrouw uit Dordrecht om het leven kwam. Twee andere mensen raakten gewond bij het incident.

In totaal waren drie auto's betrokken bij het ongeluk. Een van de gewonden is een 80-jarige man uit Dordrecht. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de politie weten. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend. Over de toestand van de andere gewonde is niets bekendgemaakt.

Mogelijk vervolging voor dood door schuld

De verdachte is na verhoor door de politie weer vrijgelaten. Dat betekent niet dat hij van de zaak af is. De man wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. Het Openbaar Ministerie moet daar uiteindelijk een beslissing over nemen.

De politie onderzoekt ondertussen nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Welke verkeershandelingen de verdachte zou hebben verricht en hoe die tot de fatale botsing hebben geleid, is nog niet duidelijk.