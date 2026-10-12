Dode en twee zwaargewonden bij ongeluk op A16

Bij een ernstig ongeluk op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten zwaargewond. Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde op de A16 in de richting van Rotterdam. Hoe de botsing kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

A16 richting Rotterdam deels dicht

Vanwege het onderzoek zijn tijdens de spits in de richting van Rotterdam slechts twee rijstroken beschikbaar. In de tegenovergestelde richting zijn alle rijstroken open. De verkeersinformatie van de ANWB meldt lange files rond Rotterdam vanwege de sluiting van de rijstroken op de A16. Net voor 16.00 uur stond het vast op de A15, A59 en autowegen N217 en N915.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden. Het verkeer kan via de via Zevenbergen en de Haringvlietbrug op de A17, A59 en A29 . "Omrijden is voorlopig sneller", laat Rijkswaterstaat weten. Volgens de wegbeheerder worden de rijstroken naar verwachting rond 18.00 uur weer vrijgegeven.