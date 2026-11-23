Een 20-jarige man uit Heiloo zou zijn 19-jarige vriendin op 16 augustus 2026 hebben gedood uit een vorm van dwang. Dat vertelde een van zijn advocaten maandag in een eerste inleidende zitting in Haarlem. De verdachte zou zelf niet begrijpen waarom hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht.

"Ze keken samen naar een film op de bank en hij stond op om drinken te halen en stak haar toen neer", vertelde de advocaat van Isaac R. "Hij kreeg een dwangmatig gevoel in zijn arm en had er geen controle meer over."

Justitie ziet de steekpartij die in de avond plaatsvond als moord of doodslag, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. R. zou zijn vriendin opzettelijk in de borst en de hals hebben gestoken in zijn woning in Heiloo. De vrouw werd in de avond dood gevonden.

In een jeugdinrichting

Zijn advocaten bestrijden dat hun cliënt een vooropgezet plan had. "Hij heeft haar nooit willen vermoorden." Ze benadrukten op de zitting hoe kwetsbaar en jong de 20-jarige in hun ogen is.

"Isaac is autistisch en heeft angst- en stemmingsstoornissen." Ze willen dat hun cliënt vanwege zijn psychische problematiek in een jeugdinrichting wordt geobserveerd in plaats van het Pieter Baan Centrum (PBC).

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Een knuffel bij zich

Advocaat Maud Koper noemde jeugdkliniek Teylingereind in Sassenheim als geschikte locatie, omdat die beter zou aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van hun cliënt. R. zou sinds zijn vroege jeugd kampen met complexe problematiek: de verdachte werd geboren als meisje, is in transitie en is veel gepest in zijn jeugd.

"Hij zit nu 96 dagen in de PI in Zaanstad en loopt daar de hele dag met een knuffel rond." Ook maandag droeg de verdachte, die op zitting zweeg, een knuffel bij zich.

'Aan experts overlaten'

De officier van justitie gaf aan niets te zien in een plaatsing in een jeugdinrichting. "Of een geest wel of niet volwassen is, is niet aan ons ter beoordeling. Dat moeten we aan experts overlaten."

Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte conform het advies van een psychiater naar het PBC gaat. De rechtbank zal beslissen waar de verdachte uiteindelijk ter observatie naartoe gaat.

De volgende pro forma is op 1 februari.