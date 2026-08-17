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Dode vrouw (19) gevonden in woning Heiloo, man (20) aangehouden

Crime

Vandaag, 12:38

In een woning in het Noord-Hollandse Heiloo is zondagavond het lichaam van een 19-jarige vrouw gevonden. Dat meldt de politie. Een 20-jarige man uit dezelfde plaats is aangehouden.

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de vrouw aan. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen, maar gaat wel uit van een misdrijf.

Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. Een politiewoordvoerster deelt niet of zij de verdachte kende.

Door ANP
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