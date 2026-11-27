De politie heeft vrijdagochtend opnieuw zwaar vuurwerk gevonden in een woning aan de Dracht in Heerenveen. De straat is deels afgesloten zodat het vuurwerk veilig weggehaald kan worden. Donderdag werd in hetzelfde pand ook al een hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen.

Het vuurwerk lag in een afgesloten kast in de woning. Het gaat om een kleinere hoeveelheid dan donderdag. Hierdoor is het niet nodig om de omliggende woningen en winkels te ontruimen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Donderdag rukten de hulpdiensten groots uit vanwege de vuurwerkvondst. Het centrum van Heerenveen was urenlang afgesloten en meerdere winkels en woningen werden ontruimd. De politie betrad het pand vanwege een lopend onderzoek. Een 28-jarige vrouw en een 30-jarige man uit Heerenveen zijn aangehouden.

In bovenstaande video zie je hoe donderdag het centrum van Heerenveen werd afgezet vanwege de vondst van het zware vuurwerk.