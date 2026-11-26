Een deel van het centrum van Heerenveen is donderdag afgezet nadat in een woning zwaar vuurwerk werd gevonden. Meerdere panden zijn uit voorzorg ontruimd en mensen mogen het gebied voorlopig niet in. Er is een persoon aangehouden.

Het gaat om een woning boven een kledingwinkel aan de Dracht. De winkel is vanwege de vondst voorlopig gesloten. Er is een ruim gebied afgezet. "We zijn de woning binnengetreden vanwege een lopend onderzoek. Daar troffen we zwaar vuurwerk dat mogelijk bewerkt is", laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland. "We gaan het vuurwerk nu veiligstellen."

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig. Op beelden is te zien dat ook twee katten uit de woning zijn gehaald.