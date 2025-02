Veel politie-inzet bij mogelijke ontvoering in Hoorn: verdachte opgepakt

In de Hoornse wijk Grote Waal is dinsdagavond een grote politieactie geweest. Agenten kwamen massaal op een melding af, waarbij mogelijk iemand tegen zijn wil in een voertuig werd meegenomen. Na een intensieve zoektocht heeft de politie een verdachte aangehouden.

Rond 21.50 uur werd de politie gealarmeerd en trokken meerdere eenheden de wijk in. Ook een politiehelikopter werd ingezet om het voertuig op te sporen. De situatie was aanvankelijk onduidelijk, maar de politie nam het incident zeer serieus.

Verdachte en slachtoffer gevonden

Na een half uur zoeken troffen agenten de gezochte personen aan op de Berkhouterweg, in de buurt van sportclub Zwaluwen '30. De verdachte werd direct gefouilleerd en gearresteerd, terwijl het vermeende slachtoffer eveneens werd meegenomen voor verhoor.

Volgens een woordvoerder van de politie zal het verdere onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd. "Daar zal het verhaal verder worden onderzocht", liet de woordvoerder woensdagochtend weten. Woensdagmiddag kon de politie nog geen verdere informatie geven over deze zaak.