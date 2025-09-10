Terug

Verdachte (29) doodsteken vrouw (53) in Groningen is haar zoon

Crime

Vandaag, 21:03

De 53-jarige vrouw uit Groningen die zondag doodgestoken werd, is mogelijk vermoord door haar eigen zoon. De Telegraaf meldt dat. De verdachte (29) die kort na de steekpartij in de woning aan de Natalie Barneykade is aangehouden, is de zoon van het slachtoffer.

De politie kreeg zondag rond 10.25 uur een melding van het incident in het noordoosten van de stad. Hulp mocht niet meer baten. De politie meldde zondag al dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, maar nu is bekend dat ze moeder en zoon zijn.

De Telegraaf weet verder te melden dat de vrouw Sheila heette. 'Sheila werkte bijna 21 jaar als imam namens de Dienst Justititiële Inrichtingen in Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag. Sinds begin dit jaar bezocht ze ook patiënten in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren, onderdeel van Mesdag. Haar collega’s zijn geschokt door haar dood.'

