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Laf: Harmke (74) brutaal opgelicht door bankfraudeurs, politie zoekt daders

Crime

Vandaag, 15:11

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Extreem laf en laag bij de grond. Je kunt het niet anders noemen. Maandagavond beroven twee mannen de 74-jarige Harmke uit Stadskanaal. Ze doen zich voor als bankmedewerkers en laten de vrouw berooid achter. Gevolg: ze is doodsbang en kan er niet van slapen. Duizenden euro's zijn verdwenen, net als haar trouwring, oorbellen en armband. Naast angst overheerst ook woede, vooral bij dochter Klaaske.

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"Mijn moeder trilt helemaal. Ze heeft niet kunnen slapen", zegt haar dochter de ochtend na het hondsbrutale voorval. "Ze is alles kwijt. We hebben de politie direct gebeld nadat het gebeurde en kort daarna stonden er agenten aan de deur, maar de daders zijn nog niet gepakt", zegt ze verdrietig.

Harmke en Klaaske zijn begrijpelijkerwijs ondersteboven van het voorval. Je ziet het in bovenstaande video.

Nog vaker?

Harmke is zeker niet de enige. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat vorig jaar 5.900 personen slachtoffer werden van bankfraude. Dat leverde criminelen bijna 26 miljoen euro op. Een enorme som geld. De Groningse is zelf ook zwaar gedupeerd, want duizenden euro's zijn verdwenen.

Mogelijk lopen de onverlaten nog in de buurt rond, denkt Klaaske. "Buren hebben beelden gemaakt met de deurbelcamera. Mogelijk dat ze hier nog vaker toeslaan." Ze hoopt dan ook, vooral voor haar moeder, dat de boeven snel in de kraag worden gevat.

De politie is bekend met de zaak en doet onderzoek. Een woordvoerder vertelt Hart van Nederland dat er een buurtonderzoek gaande is en dat de politie graag in contact komt met getuigen. "Alle informatie is welkom."

Door Daniël Bom

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