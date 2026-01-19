Bewoners maar net ontsnapt aan brand Stadskanaal, politie vermoedt brandstichting

Bewoners aan de Gelderselaan bij het Stadskanaal zijn in de nacht van 18 op 19 januari ternauwernood ontsnapt aan een verwoestende brand. De politie gaat op basis van haar eerste bevindingen uit van brandstichting, mogelijk ontstaan door een explosie.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over deze brand of hierover iets hebben gehoord.

Huis verwoest

De bewoners van de woning lagen te slapen toen zij rond 03.00 uur wakker werden van een geluid. Al snel ontdekten zij dat er brand was op de benedenverdieping. Zij wisten het huis ongedeerd te verlaten. Omdat zij mogelijk rook hadden ingeademd, zijn zij nagekeken door ambulancepersoneel.

Omliggende woningen zijn vanwege de uitslaande brand ontruimd. Rond 05.30 uur had de brandweer de brand onder controle. De woning is door de brand volledig verwoest.

Mogelijk een explosie

Mogelijk is de brand ontstaan door een explosie. De politie is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Er is gesproken met de bewoner en agenten hebben meerdere buurtbewoners gesproken. Ook zijn camerabeelden bekeken. In de ochtend is sporenonderzoek verricht.

Het onderzoek is in volle gang en er is nog niemand aangehouden.