Rijtjeswoning Stadskanaal volledig verwoest na gasbrand

Ongeluk

Vandaag, 08:06 - Update: 38 minuten geleden

In een rijtjeswoning aan de Gelderselaan in Stadskanaal is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. De politie meldde eerder rekening te houden met brandstichting en een mogelijke explosie voorafgaand aan de brand. Veiligheidsregio Groningen laat echter weten dat het om een gasbrand ging.

De brand brak rond 03.00 uur uit. De omliggende woningen werden ontruimd en het gas in de woning werd tijdelijk afgesloten, zodat de brandweer veilig naar binnen kon. De brand is inmiddels onder controle en brandweerlieden zijn bezig met nablussen. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie.

Volledig verwoest

De bewoners van de ontruimde woningen kunnen nog niet terug naar huis. De situatie wordt ter plaatse verder beoordeeld. De woning waar de brand woedde, is volledig verwoest.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

