Minderjarige aangehouden voor shietpartij in zwembad Papiermolen

Crime
Vandaag, 17:12
De politie heeft een minderjarige verdachte uit de gemeente Groningen aangehouden voor een schietincident aan de Papiermolenlaan in de stad Groningen. De aanhouding was maandag, maar is vandaag pas bekendgemaakt.
Hulpdiensten kregen 14 augustus een melding van een schietincident. Dit gebeurde buiten bij het zwembad. De politie heeft toen honderden bezoekers van dat zwembad moeten evacueren. Er raakte niemand gewond. Vermoedelijk schoot de jongen met een gasalarmpistool.
De minderjarige is weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.
