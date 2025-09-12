Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minderjarige aangehouden voor shietpartij in zwembad Papiermolen

Crime

Vandaag, 17:12

Link gekopieerd

De politie heeft een minderjarige verdachte uit de gemeente Groningen aangehouden voor een schietincident aan de Papiermolenlaan in de stad Groningen. De aanhouding was maandag, maar is vandaag pas bekendgemaakt.

Hulpdiensten kregen 14 augustus een melding van een schietincident. Dit gebeurde buiten bij het zwembad. De politie heeft toen honderden bezoekers van dat zwembad moeten evacueren. Er raakte niemand gewond. Vermoedelijk schoot de jongen met een gasalarmpistool.

De minderjarige is weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.

Lees ook

Zwembad Groningen ontruimd na schietincident, politie zoekt filmer
Zwembad Groningen ontruimd na schietincident, politie zoekt filmer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.