Aanrandingspoging tijdens vrouwenprotest Groningen: politie zoekt dader

De politie doet onderzoek naar een poging tot aanranding tijdens een demonstratie tegen geweld tegen vrouwen in Groningen. Daar demonstreerden in de nacht van 30 op 31 augustus mensen onder de noemer 'De nacht is ook van ons', op initiatief van actiegroep Dolle Mina's.

Een man probeerde tijdens het protest een jonge vrouw aan te randen, aldus de politie dinsdag. "Dat dit incident plaatsvond tijdens een demonstratie die juist in het teken stond van veiligheid voor vrouwen, maakt de maatschappelijke impact groot", schrijft de politie erbij.

Het protest vond in meerdere steden plaats. Vele honderden vrouwen fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren:

1:18 Op veel plekken in Nederland fietsacties naar onveilige plekken: vrouwen eisen de nacht op

Politie zoekt getuigen en beelden

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie heeft meerdere getuigen gesproken en zoekt nog naar aanvullende beelden en meer informatie. Aan de mars deden volgens de politie duizenden mensen mee.

De Dolle Mina's meldden na het protest, dat in verschillende steden tegelijk werd gehouden, dat op meerdere plekken meldingen waren binnengekomen van seksuele intimidatie.