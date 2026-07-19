Gewonde vrouw na steekpartij in Helmond aangehouden als verdachte

De vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag gewond raakte bij een steekincident in een woning in Helmond is aangehouden, meldt de politie zondagochtend. De 55-jarige vrouw uit de Brabantse stad wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, waarbij een 39-jarige man uit Helmond zwaargewond raakte.

Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen wat de onderlinge relatie tussen de twee is en spreekt alleen van een conflict "binnen de familiaire sfeer". Ook zegt de woordvoerder niet of de man en de vrouw allebei in de woning aan het Ameidepark woonden. Volgens Omroep Brabant bevindt het bewuste appartement zich bij een woonzorgcentrum, maar zou het daar geen onderdeel van zijn.

De vrouw werd na het incident, net als de man, eerst naar het ziekenhuis gebracht. Nadat ze daar behandeld was, is ze aangehouden. Ze zit nog vast.