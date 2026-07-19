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Man en vrouw gewond na steekincident in woning Helmond

Crime

Vandaag, 07:31

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Bij een steekincident in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt, meldt de politie-eenheid Oost-Brabant op X. De man en de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling.

De steekpartij vond volgens de politie rond 02.45 uur 's nachts plaats in een woning aan het Ameidepark. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. "Sporenonderzoek zal daar onderdeel van zijn en ook spreken zij met mogelijke getuigen", aldus de politie.

Door ANP
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