Derde minderjarige aangehouden na aanval met machete in Gemertse Kinderbos

De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor het steekincident in het Gemertse Kinderbos van maandagmiddag. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland. Eerder werden al twee minderjarige verdachten opgepakt.

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Bij het incident raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm. Volgens de politie hadden het slachtoffer en de verdachten bij de visvijver in het Kinderbos afgesproken om een eerder conflict uit te praten.

Machete gepakt

Die ontmoeting liep door nog onbekende oorzaak flink uit de hand. Volgens de politie pakte een van de verdachten een machete en sloeg daarmee op het slachtoffer in. De verdachten gingen daarna ervandoor. Een getuige waarschuwde vervolgens de hulpdiensten.

De gewonde jongen werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie kreeg naar eigen zeggen snel zicht op de mogelijke verdachten en hield maandagmiddag twee minderjarigen aan. Een van hen is een 15-jarig meisje uit Mierlo.

Derde verdachte aangehouden

De politie was daarna nog op zoek naar een derde persoon. Die verdachte, de 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland, is inmiddels aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het conflict was, loopt nog.