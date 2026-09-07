Steekincident in Gemertse Kinderbos: meisje (15) aangehouden

Een ruzie tussen een aantal jongeren is maandagmiddag uitgelopen op een steekincident in het Gemertse Kinderbos. Daarbij raakte een minderjarige jongen gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie heeft inmiddels een 15-jarig meisje uit Mierlo aangehouden vanwege haar mogelijke betrokkenheid.

Het incident gebeurde rond 13.30 uur. Wat er precies aan de ruzie voorafging, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Meerdere aanhoudingen mogelijk

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Mensen die iets hebben gezien of meer weten over het incident, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.