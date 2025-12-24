Aangehouden man is partner van dode vrouw Zaltbommel

De man die is gearresteerd na de dood van een vrouw in een woning in Zaltbommel is de partner van de overledene. Dat meldde een woordvoerster van de politie. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.

Volgens de politie gaat het om de bewoonster van het pand. De vrouw werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.15 uur gevonden in haar huis aan de Wichard van Pontlaan in de Gelderse plaats.

Of de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf kon de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is volgens de woordvoerster nog in volle gang.