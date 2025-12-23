Overleden vrouw gevonden in woning Zaltbommel, man aangehouden

In een woning aan de Wichard van Pontlaan in Zaltbommel is een overleden vrouw gevonden. Dat meldt de politie Gelderland op X. Een man is als verdachte aangehouden.

Het slachtoffer werd rond 01.15 uur aangetroffen. Hulpdiensten konden ter plaatse niets meer voor het slachtoffer betekenen. “Hulp mocht helaas niet meer baten”, aldus de politie.

De politie onderzoekt nog wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd.