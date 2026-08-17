Politie rukt massaal uit in Weurt, maar 'inbreker' blijkt robotstofzuiger

Aan de Postkantoorstraat in Weurt rukte de politie zondagavond massaal uit na een heterdaadmelding van een mogelijke woninginbraak. Zeven politieauto's en twee hondengeleiders kwamen naar de woning, meldt een correspondent ter plaatse. De politie zette de omgeving af en omsingelde een deel van de wijk. Maar de situatie bleek heel anders in elkaar te zitten.

Agenten gingen de woning binnen nadat een voorbijganger verdachte bewegingen en lichtsignalen had gezien en alarm sloeg. Van een inbreker bleek alleen geen sprake. Binnen troffen agenten een robotstofzuiger aan die met knipperende lampjes zijn gebruikelijke schoonmaakronde deed.

Bijzonder misverstand

Om uit te sluiten dat er toch iemand binnen was geweest, namen agenten de woning grondig onder de loep. Ze vonden geen aanwijzingen voor een strafbaar feit. De grote politie-inzet bleek uiteindelijk het gevolg van een bijzonder misverstand: de 'verdachte' was een robotstofzuiger die zijn ronde deed.