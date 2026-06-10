Reservist aangehouden na vondst grote hoeveelheid wapens en munitie

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag in de gemeente West-Betuwe een reservist aangehouden die wordt verdacht van handel in vuurwapens. Bij doorzoekingen in een woning en een loods werd een grote hoeveelheid illegale wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. Dat maakt de marechaussee woensdag bekend.

In de woning en loods werden verschillende soorten vuurwapens aangetroffen, waaronder diverse geweren, revolvers en een zelfgemaakt pistool. In de panden vond de marechaussee ook een grote hoeveelheid munitie van diverse kalibers.

Ook werden er verboden slag- en steekwapens en losse wapenonderdelen, zoals lopen en een demper, in beslag genomen. Daarnaast lag er op de locaties kruit en materialen waarmee je zelf munitie kunt maken en illegaal vuurwerk. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Onderzoek

De verdachte komt zelf ook uit de Gelderse gemeente. Een woordvoerder van de marechaussee kan vanwege van het lopende onderzoek niet zeggen in welke plaats de reservist woont en wat zijn of haar leeftijd is. Het opsporingsonderzoek door de Marechaussee werd gestart na informatie van de politie.

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