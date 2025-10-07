Man (27) slaat meisje (14) in gezicht na belletje lellen: 'Volstrekt ongepast'

Wat begon als onschuldig kattenkwaad eindigde in een nachtmerrie voor een 14-jarig meisje uit het Gelderse Varsselder. Na een potje belletje lellen werd ze achternagezeten door een 27-jarige man uit hetzelfde dorp. Hij sloeg en bedreigde haar. Sindsdien leeft het meisje elke dag in angst. “Ik dacht: ik ga dood. Ik werd stil. Ik maakte geen geluid meer. Dat durfde ik niet meer,” schreef ze in een verklaring volgens De Gelderlander.

Het gebeurde op 17 november vorig jaar, iets na 19.00 uur. Drie kinderen uit Varsselder trokken er samen op uit om bij mensen aan te bellen en snel weg te rennen. Een onschuldig spelletje dat voor één van hen dramatisch afliep. De man bij wie ze aanbelden, werd woedend en zette direct de achtervolging in. Op een voetbalveld aan de rand van het dorp haalde hij het meisje in. “Ik kon nauwelijks rennen, nauwelijks ademen en ik wist dat je eraan kwam. Ik wist dat je mij ging pakken.”

In de rechtszaal vertelde het meisje, via een verklaring die haar moeder voorlas, wat er toen gebeurde. “Je gaf me een vuistslag op mijn wang. Ik zei nog in paniek: ‘Sorry meneer’. Je hield me vast aan mijn kraag. Daarna volgde een vuist in m’n gezicht en een knietje in mijn buik.” De man ontkende de mishandeling, maar gaf wel toe dat hij achter de kinderen was aangerend omdat er al vaker bij hem was aangebeld.

Volstrekt ongepast

De rechter geloofde zijn verhaal niet. Uit foto’s en medische rapporten bleek dat het meisje een bloedende lip, een dikke wang en een gekneusde kaak had. Ook geestelijk liet het incident sporen na. In haar verklaring schreef ze dat ze zich nog steeds onveilig voelt. “Ik voel me niet veilig. Niet buiten, niet thuis. Niet eens in m’n eigen hoofd.”

Volgens de rechter woog dat zwaar mee. “Ik vind uw reactie op een irritant maar onschuldig kinderspelletje volstrekt ongepast.” De man werd daarom veroordeeld voor mishandeling. Hij kreeg een taakstraf van 70 uur en moet ruim 1000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer. Een contact- of gebiedsverbod kwam er niet, ondanks het verzoek van de advocaat van het meisje. De man is inmiddels verhuisd, waardoor de rechter de kans op herhaling klein achtte.